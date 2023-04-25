Лесной пожар произошел около села Лагуново в Удмуртии

Работают огнеборцы и добровольные отряды Фото: Пресс-служба МЧС

Около села Лагуново Сарапульского района произошло возгорание сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

«В 13:36 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре недалеко от села Лагуново. К прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение лесного массива. Угрозы населенному пункту нет», – говорится в сообщении.

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