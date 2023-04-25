Более 48 тысяч детей привито против клещевого энцефалита в Удмуртии

Вакцинация для детей до 17 лет – бесплатна Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Всего на 24 апреля 2023 года привито более 48 тысяч детей по Удмуртии. Это составляет около 53% от плана. Наиболее высокие темпы иммунизации населения среди детей отмечаются в Красногорском (81,4%), Сарапульском (82,8%), Дебесском (89,4%) и Камбарском (89,4%) районах.

«По состоянию на 24 апреля 2023 года в медицинские организации уже обратилось 86 детей по поводу присасывания клещей. Управление Роспотребнадзора по региону обращает внимание, что иммунизация детей с 3 до 17 лет в Удмуртии проводится по месту жительства или учебы бесплатно», – говорится в сообщении.

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