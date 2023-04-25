Что строят на улице Дзержинского в Ижевске

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Участок на улице Дзержинского в Ижевске огородили забором, что естественно вызвало много вопросов у горожан.
«Что строят на Дзержинского между домами 59-61, паспорта объекта нет? Такой сквер хороший был», – спрашивает ижевчанин Андрей.
Как объяснили в администрации столицы Удмуртии, в скором времени здесь появится магазин. О том, какие товары будут здесь продаваться, не сообщается.
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