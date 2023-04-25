Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 5:23

Что строят на улице Дзержинского в Ижевске

Горожане задаются вопросом
Виола Романова
Фото: @revers_an

Фото: @revers_an

Участок на улице Дзержинского в Ижевске огородили забором, что естественно вызвало много вопросов у горожан.

«Что строят на Дзержинского между домами 59-61, паспорта объекта нет? Такой сквер хороший был», – спрашивает ижевчанин Андрей.

Как объяснили в администрации столицы Удмуртии, в скором времени здесь появится магазин. О том, какие товары будут здесь продаваться, не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аэропорт Ижевска будет открыт для международных перелетов

Как будут работать больницы Ижевска и Удмуртии в майские праздники

«В детстве такой кудряшкой была!»: поклонники Елизаветы Туктамышевой смогли заглянуть в семейный альбом фигуристки