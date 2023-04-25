Что строят на улице Дзержинского в Ижевске

Фото: @revers_an

Участок на улице Дзержинского в Ижевске огородили забором, что естественно вызвало много вопросов у горожан.

«Что строят на Дзержинского между домами 59-61, паспорта объекта нет? Такой сквер хороший был», – спрашивает ижевчанин Андрей.

Как объяснили в администрации столицы Удмуртии, в скором времени здесь появится магазин. О том, какие товары будут здесь продаваться, не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аэропорт Ижевска будет открыт для международных перелетов

Как будут работать больницы Ижевска и Удмуртии в майские праздники

«В детстве такой кудряшкой была!»: поклонники Елизаветы Туктамышевой смогли заглянуть в семейный альбом фигуристки