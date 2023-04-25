Почти 1,7 миллиона рублей украли мошенники у медика из Ижевска

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

62-летняя сотрудница медучреждения в Ижевске лишилась почти 1,7 млн рублей после разговора с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Центробанка, убедил потерпевшую в том, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для того чтобы спасти сбережения, ижевчанке нужно было срочно оформить встречные кредиты и перевести деньги на безопасный счет.

Растерянная и испуганная женщина сделала все по инструкции злоумышленников. В результате потерпевшая отправила мошенникам 1 670 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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