24-летний житель Удмуртии угрожал прохожим выстрелами из пистолета

Молодого человека осудили на 3,6 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летнего жителя Дебесского района осудили за хулиганство и угрозы прохожим на улице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В конце декабря молодой человек выпил, взял в руки пневматический пистолет и отправился на улицу. Там он наткнулся на незнакомых ему местных жителей, достал из нагрудного кармана оружие и направил ствол пистолета на голову одного из потерпевших. После этого он выстрелил несколько раз в землю.

Мужчину судили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). В судебном заседании молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Суд отправил его в исправительную колонию общего режима на 3,6 года. В ведомстве отметили, что ранее молодой человек был дважды судим.

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