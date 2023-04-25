Юный актер из Ижевска вошел в число лучших по итогам онлайн-консультаций в ГИТИС

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о подведении итогов онлайн-консультаций на актерский факультет ГИТИСа. Мероприятие для абитуриентов ПФО прошло на платформе Webinar в рамках цифрового образовательного проекта компании МТС «Поколение М». По результатам испытаний в число лучших вошел юный актер из Ижевска – Михаил Доброрадных.

Удмуртию представляли выпускники из Ижевска и Глазова. Конкурсанты читали Чехова, Пушкина, Маяковского, Островского, Блока, исполняли стихи и песни собственного сочинения. По итогам консультаций участники разобрали ошибки и получили советы для успешного поступления, а самые подготовленные ребята прошли сразу во второй тур вступительных испытаний в известный театральный вуз, в их числе Михаил Доброрадных из Ижевска.

«Это замечательный проект. Так здорово, что вы даете возможность ребятам попробовать себя. Это просто невероятно. Я хочу сказать огромное спасибо проекту «Поколение М» за исполнение моей мечты – пройти онлайн-консультации в ГИТИС! Это было очень волнительно – проходить прослушивание онлайн гораздо труднее, так как есть риск не передать через экран свою энергию, не раскрыть душу. Но Екатерина Георгиевна так расположила к себе, что волнение почти не чувствовалось», — поделился призер конкурса Михаил.

«В Удмуртии очень много талантливой молодежи. Каждый год среди победителей конкурсов проекта «Поколение М» мы видим имена юных дарований из республики. Я очень рад, что с помощью digital-инструментов МТС реализует уникальный формат – онлайн-консультации в главный театральный ВУЗ страны. Теперь, не выезжая из региона и даже не выходя из дома, можно проверить свои шансы на поступление в ГИТИС в формате онлайн. Следите за новостями «Поколения М», участвуйте в мастер-классах и конкурсах и получайте уникальные возможности реализовать творческий потенциал в цифровом мире», – отметил директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.

Ребята, не получившие рекомендацию по итогам онлайн-консультаций, могут участвовать в конкурсе «Мастерская ГИТИС» на сайте «Поколение М». Для этого нужно записать видео, где вы исполняете басню, стихотворение, отрывок из прозы или поете песню, и загрузить на сайт проекта до 31 мая. Победитель конкурса также получит возможность пройти сразу на второй тур творческих испытаний и изучить «закулисье» ГИТИСа на персональной экскурсии.