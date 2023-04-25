Мотоциклист получил травмы при столкновении с легковушкой в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

25 апреля, в 9:00 на Воткинском шоссе в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Недалеко от дома №71 столкнулись «Шевроле», за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения, и мотоцикл, под управлением молодого человека 2003 года рождения. Водитель пытался развернуть свое авто, а мотоциклист как раз пошел на обгон.

В результате ДТП молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Полицейские отметили, что мотоциклист не только сел за руль без прав, но также был пьяным.

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