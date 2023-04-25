Назначен руководитель отделения «Молодой Гвардии» в Удмуртии

Новый глава отделения МГЕР в Удмуртии Артем Ивонин. Фото: @artem_ivonin

В Удмуртии избрали нового руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил депутат Госсовета республики Вячеслав Девятов.

Напомним, ранее отделение возглавлял сам Девятов, но в марте 2023 года ушел с этого поста по собственному желанию. Перед уходом депутат назначил своим преемником, которого и избрали новым главой МГЕР. Им стал Артем Ивонин.

«Буду помогать в развитии новых направлений организации, окажу всестороннюю поддержку и как член координационного совета, и как прежний руководитель организации с 4-летним опытом руководства Удмуртским реготделением. Рад видеть, что у Артема, как нового руководителя есть запал, стремление развиваться», – заявил Девятов.

С помощью открытого голосования также избрали руководителя аппарата – Эмиля Рахимова.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аэропорт Ижевска будет открыт для международных перелетов

Как будут работать больницы Ижевска и Удмуртии в майские праздники

«В детстве такой кудряшкой была!»: поклонники Елизаветы Туктамышевой смогли заглянуть в семейный альбом фигуристки