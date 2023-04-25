10-летнего мальчика на велосипеде сбили во дворе дома на улице Машиностроителей в Ижевске

Фото: скриншот из видео

24 апреля, в 17:40 на улице Машиностроителей в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Во дворе дома №100Б 45-летний мужчина за рулем HYUNDAI Solaris сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. В результате ДТП юный велосипедист получил травмы.

В ведомстве отметили, что по ПДД, дети в возрасте от 7 до 14 лет могут ездить на велосипедах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

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