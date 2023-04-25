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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 8:37

Легковушка сгорела на улице Оружейника Драгунова в Ижевске 24 апреля

Причиной стало короткое замыкание в моторном отсеке
Софья Кель
Фото: @mchsUR

Фото: @mchsUR

24 апреля, примерно в 8:00 на улице Оружейника Драгунова в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Загорелся оставленный на парковке красный Renault Scenic. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке. Судя по фото, в пожаре пострадала внешняя отделка авто, кабина, автостекла заднего и бокового вида, а также багажник. О пострадавших не сообщается.

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