«Ковала Победу наравне со взрослыми»: Глава Ижевска рассказал о своей бабушке в рамках проекта «Истории нашей Победы»

Эмилия Рубе работала на лесоповале Фото: Амир Закиров

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в рамках проекта «Истории нашей Победы» поделился рассказом о бабушке, которая трудилась на благо советской армии в огненные 1940-ые годы.

«Моя бабушка по материнской линии родилась в 1926 году. Она была немкой по национальности, звали ее Эмилия Яковлевна Рубе. Жила она в Поволжье, и когда началась Великая Отечественная война, всех поволжских немцев репрессировали и отправили в Сибирь», – вспоминает Бекмеметьев.

Совсем юной и хрупкой девушкой, в возрасте 14 лет Эмилия попала в Алтайский край. Репрессии не сломили ее духа, и она отправилась работать на лесоповал, трудясь ради Победы в тылу. По словам мэра Ижевска, несмотря на все трудности и тяготы того времени, его бабушка всегда с улыбкой вспоминала эти годы.

«Да, приходилось валить деревья, было непросто, но эта закалка позволила моей дорогой бабушке прожить 95 лет», – поделился Олег Николаевич.

Эмилия Рубе скончалась два года назад. Ее семья свято хранит память о ней и ее трудовом подвиге в годы ВОВ.

Историю Эмилии, а также других ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта и бойцов СВО можно прочитать на портале IZHLIFE в специальном разделе по ссылке. Самые яркие из них также попадут в основу сценария концерта «Истории нашей Победы». Отправить истории своих родных для участия в проекте можно по ссылке.

Также организаторы проекта приглашают всех горожан на концерт «Истории нашей Победы» 9 мая. Начало в 19:30, место – набережная ниже монумента Дружбы народов.

Проект Centre digital & media «Истории нашей Победы» проходит при поддержке Правительства Удмуртской Республики. Сроки проведения: с 13.04 по 9.05.2023. Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам». 12+

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