100 тысяч рублей компенсации морального вреда заплатил велосипедист из Удмуртии за наезд на пенсионерку

Инцидент произошел в парке Фото: Архив КП

Житель поселка Балезино заплатил 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда 70-летней женщине за то, что наехал на нее на велосипеде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

После столкновения пенсионерка получила повреждения средней тяжести. Пожилая женщина подала в суд, мотивируя это тем, что велосипедист ехал на слишком высокой скорости, а также не учел «метеорологические условия» – из-за погоды обвиняемый не увидел пострадавшую на тротуаре.

Осужденный в свою очередь объяснил, что инцидент произошел в парке. Сразу после он не уехал, а наоборот – помог пенсионерке, извинился и вызвал скорую. Несмотря на это суд признал мужчину виновным и привлек к административной ответственности по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ.

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