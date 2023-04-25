56-летнего жителя Удмуртии осудят за охоту на лося на охраняемой территории

Фото: Вячеслав Ложкин @asr_18

В Балезинском районе по обвинению в незаконной охоте на лося осудят 56-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В декабре 2021 года мужчина отправился на охоту в заказник «Кепский», не получив при этом соответствующего разрешения. Обвиняемый застрелил лося, а затем разделал тушу с помощью топора и сложил ее в багажник своего авто. Нанесенный министерству природных ресурсов Удмуртии ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

Уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота на особо охраняемой территории с причинением крупного ущерба) направили в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. В ведомстве также отметили, что причиненный ущерб обвиняемый полностью возместил.

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