Ландшафтный пожар произошел рядом с деревней в Удмуртии

Фото: @gkchs_18

25 апреля, в 10:40 в 600 метрах от деревни Вари в Удмуртии произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона.

Общая площадь пожара составила 2 гектара. Для его тушения пожарным пришлось подвозить воду из пруда, который находился недалеко от возгорания. Ликвидацию пожара объявили в 11:52. О пострадавших, а также причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ижевск выбирает общественное пространство, которое благоустроят в 2024 году

В пруду Ижевска обнаружили гранату

Гороскоп на день: 26 апреля Козерогам стоит обратить внимание на внутреннее «я», а Девам – на ошибки прошлого