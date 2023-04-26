Движение на 6 улицах Ижевска перекроют из-за велопробега 30 апреля

Фото: администрация Ижевска

30 апреля в Ижевске перекроют движение транспорта сразу на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На этих участках пройдет велопробег. В 13:00 участники отправятся со старта, а затем проследуют по следующему маршруту:

Переулок Северный – улица Пушкинская – улица 10 лет Октября – улица 40 лет Победы – улица Ухтомского – улица Академика Павлова.

На финише велосипедистов встретят организаторы с подготовленными конкурсами и соревнованиями. Автовладельцев просят воспользоваться путями объезда.

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