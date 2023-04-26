Открытие нового сезона в парке Горького в Ижевске пройдет 29 апреля

Открытие начнется в 13:00 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

29 апреля в ижевском парке Горького пройдет открытие сезона на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба парков Ижевска.

С 13:00 до 18:00 пройдет специальная программа, которую подготовили для посетителей в честь праздника. Напомним, некоторые аттракционы доступны для посещения еще с 8 апреля.

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