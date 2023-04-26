41-летнего жителя Ижевска осудят за убийство собутыльника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

В Ижевске по обвинению в убийстве арестован 41-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 23 апреля 2023 года обвиняемый и его 36-летний знакомый выпивали вместе в квартире на улице 9 Января. Мужчины начали спор, в ходе которого ижевчанин схватился за нож и ударил им собутыльника. Потерпевшего доставили в больницу, но врачам так и не удалось его спасти – мужчина скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас обвиняемый заключен под стражу.

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