Магазин и дом загорелись на улице 1 Мая в Воткинске

Фото: МЧС Удмуртии
26 апреля, в 00:23 в Воткинске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
К сожалению, пожарным поздно сообщили о возгорании. По приезде специалисты увидели, что дом и кровля магазина были полностью объяты пламенем. Общая площадь пожара не сообщается. Причины и обстоятельства пока неизвестны.
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