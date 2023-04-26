Магазин и дом загорелись на улице 1 Мая в Воткинске

Фото: МЧС Удмуртии

26 апреля, в 00:23 в Воткинске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

К сожалению, пожарным поздно сообщили о возгорании. По приезде специалисты увидели, что дом и кровля магазина были полностью объяты пламенем. Общая площадь пожара не сообщается. Причины и обстоятельства пока неизвестны.

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