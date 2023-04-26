Семь лет в колонии может провести 20-летняя жительница Ижевска за кражу продуктов из магазина

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив КП

В Ижевске по подозрению в грабеже задержали 20-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодая девушка зашла в магазин, набрала корзину продуктов, а затем вышла на улицу, не оплатив товары. Продавец магазина выбежала следом за ижевчанкой, но в результате получила несколько ударов от подозреваемой.

Девушку задержали по горячим следам – ранее она уже была судима и ее данные сохранены в базе полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия). Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

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