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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 9:46

Три человека получили травмы в столкновении двух автомобилей в Воткинске

Один из водителей не предоставил преимущество при выезде на главную дорогу
Софья Кель
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

25 апреля, в 22:30 на улице Мира в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

30-летний мужчина за рулем Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил Mitsubishi, под управлением 20-летнего молодого человека, который находился на главной дороге. В результате водитель Mitsubishi и два его пассажира 19 и 22 лет получили травмы.

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