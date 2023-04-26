Три выпускника из Удмуртии сдали досрочное ЕГЭ на 100 баллов

Выпускники сдавали химию и историю Фото: Диля Ахмадишина

23 выпускника из Удмуртии досрочно сдали ЕГЭ по химии и истории. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

«10 человек проверили свои знания по истории, еще 13 – по химии. Все они – выпускники прошлых лет», – рассказала начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртии Тамара Ворожцова.

Оба экзамена прошли в ижевских школах. Для сдающих подготовили 35 аудиторий, в каждой из которых были установлены системы видеонаблюдения. Спустя две недели выпускникам объявили результаты экзаменов – трое получили 100 баллов по химии.

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