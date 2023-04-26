В четырех микрорайонах Ижевска интернет стал быстрее и стабильнее

Фото: пресс-служба МегаФон

В четырех микрорайонах Ижевска улучшили сигнал связи и обеспечили 4G-покрытие. МегаФон установил новые базовые станции в столице региона. Теперь тысячи горожан смогут пользоваться онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с.

Новое качество связи оценят жители частных домов и коттеджных поселков в микрорайонах Радужный, Орловское и Костина мельница. Работы по улучшению покрытия провели для новоселов в 7-м микрорайоне и для отдыхающих в парке Тишино. Высокие скорости мобильного интернета стали доступны владельцам садовых участков в СНТ «Мебельщик».

Также качество телеком-услуг выросло и в двух крупных городах Удмуртии. Базовые станции сети четвертого поколения запустили в микрорайоне Север в Глазове и в Казанском районе в Можге. Теперь жители смогут общаться с близкими по видеосвязи, узнавать новости в интернете, без задержки смотреть ролики и фильмы на видеоплатформах и за несколько секунд скачивать приложения на смартфон.

«При планировании сети мы принимаем во внимание изменения городского ландшафта, которое происходит при строительстве новых жилых комплексов, торговых центров, муниципальных учреждений. Для этого тщательно отслеживаем качество связи в регионе и при необходимости модернизируем или запускаем новые телеком-объекты в рамках собственных инвестиционных проектов», – комментирует директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.