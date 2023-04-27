Погода в Ижевске на день: 27 апреля – дожди и тепло

Сегодня будет тепло Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы полны сил и энергии, чтобы начать новый рабочий день. А «Комсомолка» расскажет о погоде.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха поднимется до +17…+19 градусов. Ветер юго-западный, 9–14 м/с.

На территории Удмуртии сохраняется 4 класс пожароопасности.

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