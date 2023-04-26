«Ростелеком» поддержал «Ночь карьеры в ИТ» в Удмуртии

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» оказал техническое содействие в проведении ежегодного форума «Ночь карьеры в ИТ», который прошел в Ижевске. Провайдер обеспечил площадки мероприятия скоростным доступом к интернету и организовал зону Wi-Fi.

Форум посетили полторы тысячи начинающих специалистов, студентов и старшеклассников, которые планируют поступать на профильные факультеты.

Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики:

«В Удмуртии ИТ-сектор системно развивается. За прошлый год количество трудоустроенных на ИТ-должности в регионе увеличилось на 26%, и сейчас в отрасли работает более 11 тысяч человек. Потребность в кадрах тоже непрерывно растет: организациям нужны программисты, аналитики, тестировщики, маркетологи. “Ночь карьеры в ИТ” помогает молодежи сориентироваться на рынке труда, пройти тестирование и записаться на собеседование. “Ростелеком” — наш постоянный партнер в проведении мероприятия, мы благодарны провайдеру за техническую поддержку».

За время форума участники подключались к скоростному Wi-Fi более тысячи раз. Среднее время интернет-сессий составило от 7 до 15 минут.

Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Wi-Fi от “Ростелекома” легко настраивать под любые задачи. “Ночь карьеры в ИТ” мы обеспечили шестью точками доступа к беспроводному интернету. Для участников действовала гостевая сеть с авторизацией по СМС, а организаторы пользовались закрытым каналом связи. На приветственной веб-странице сервиса мы настроили редирект на официальный сайт форума».

Организатором мероприятия выступила ассоциация «Альянс региональных компаний информационных технологий Удмуртской Республики» при поддержке регионального министерства цифрового развития.

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