41-летний мужчина ударил ножом собутыльника на ул. 9-е Января в Ижевске

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

В Ижевске задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В ночь с 22 на 23 апреля подозреваемый с 36-летним знакомым выпивал на ул. 9 Января. Они поссорились, и мужчина ударил знакомого ножом. Того увезли в больницу, но он все равно скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают свидетелей. Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

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