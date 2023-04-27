Военнослужащего из Удмуртии удалось вернуть из украинского плена

Сколько бойцы провели в плену неизвестно
Фото: Мария Бакланова
26 апреля плененному в рамках спецоперации в Украине военнослужащему из Удмуртии удалось вернуться домой. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил депутат госдумы от региона Олег Гарин.
Состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.
«Прорабатывали этот вопрос вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, министерством обороны страны и моим коллегой, депутатом госдумы Шамсаилом Саралиевым», – сообщил Гарин.
О том, сколько боец провел в плену не сообщается. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих из Удмуртии возвращают домой.
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