Военнослужащего из Удмуртии удалось вернуть из украинского плена

Сколько бойцы провели в плену неизвестно Фото: Мария Бакланова

26 апреля плененному в рамках спецоперации в Украине военнослужащему из Удмуртии удалось вернуться домой. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил депутат госдумы от региона Олег Гарин.

Состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.

«Прорабатывали этот вопрос вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, министерством обороны страны и моим коллегой, депутатом госдумы Шамсаилом Саралиевым», – сообщил Гарин.

О том, сколько боец провел в плену не сообщается. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих из Удмуртии возвращают домой.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Заявки на использование недр земли в Удмуртии рассматривали с нарушениями

Двух жителей Удмуртии заключили под стражу за незаконную вырубку леса

Почти 4 года в колонии проведет 33-летний житель Удмуртии за избиение пасынка молотком и кочергой