Сезонные маршруты автобусов в Ижевске откроют 29 апреля

Начинается дачный сезон Фото: Архив КП

29 апреля в Ижевске начнут курсировать сезонные автобусы до садоогородов. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

На маршруты выйдут автобусы №322, 356, 433, 439, 440, 443, 446, 450, 463, 470, 479 и 480. С расписанием движения каждого из них можно ознакомиться по ссылке. Отметим, что автобусы будут выходить на рейсы до 1 октября 2023 года.

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