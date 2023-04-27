Колбаса и огурцы подешевели в Удмуртии за минувшую неделю

Подешевела зубная паста Фото: Мария Бакланова

С 18 по 24 апреля в Удмуртии вновь изменились цены на ряд товаров. Об этом сообщает Удмуртстат.

Значительно снизились цены на овощные консервы для детского питания и полукопченую колбасу – на 34,1 и 33,8 руб. соответственно. Также на 17,8 руб. подешевело сливочное масло и на 14 руб. – огурцы. В то же время на 5,5 руб. поднялись ценники на свинину и на 3,5 руб. – на мороженую рыбу. Кроме того, на 3,2 руб. подорожал репчатый лук. Отметим, что все товары рассмотрены по стоимости за килограмм.

Из непродовольственных товаров аналитики отметили повышение цен на прокладки на 1,7%, а также снижение на зубную пасту – на 3%.

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