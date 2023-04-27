Самых обаятельных и привлекательных сотрудниц выбрали на «Ижстали»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод«Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») провел конкурс «Мисс «Ижсталь-2023», посвященный 20-летнему юбилею Группы «Мечел». Участие в нем приняли 8 претенденток из разных подразделений завода.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Уже первое дефиле показало, насколько серьезно девушки готовились к конкурсу. Стильные вечерние платья, профессиональный макияж, отточенные во время тренировок движения и улыбки преображали каждую конкурсантку в настоящую звезду.Многие в зрительном зале не верили, что на сцене – их коллеги, с которыми они бок о бок трудились не один год.

Самым популярным жанром визитной карточки стала декламация стихов собственного сочинения на фоне презентации фотографий из жизни претенденток. Наиболее искусной в этом оказалась машинист крана сталеплавильного цеха Екатерина Ворожцова. Самой оригинальной визиткой стал фильм со специалистом отдела закупок Кадрией Самоделкиной в главной роли, снятый и смонтированный ее коллегами. А самая впечатляющая группа поддержки оказалась у специалиста департамента охраны труда Ирины Вахитовой. Команда молодых людей во главе с двумя ее сыновьями помогли Ирине раскрыть перед зрителями ее символическое сердце.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Многое решилось в завершающем творческом конкурсе. Очень трогательно и душевно звучал дуэт машиниста крана Татьяны Анисимовой с ее мамой. Распределители работ Даринка Смирнова и Анна Сутягина неожиданно раскрылись как тонкие творческие натуры, обладающие даром художника. А блистательно исполненный машинистом крана Ксенией Бочаровой танец с предметами, отсылающий к доисторическим временам, позволил ей завоевать титул «Вице-мисс «Ижсталь-2023». Победительницей конкурса и обладательницей звания «Мисс «Ижсталь-2023» единодушным решением мужского жюри признана Кадрия Самоделкина, поздравившая стихами и песней Группу «Мечел» с 20-летним юбилеем при поддержке коллег в форме чирлидеров.

«Каждая из участниц достойна восхищения и уважения. Неподдельная реакция зрителей на происходящее на сцене – тому яркое подтверждение. По общему мнению, конкурс стал настоящим праздником красоты и таланта работниц нашего завода», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

Фото: ПАО «Ижсталь»