Новый пешеходный переход появится на Северном переулке в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

На перекрестке Северного переулка и улицы Вадима Сивкова в Ижевске появится новый пешеходный переход. Соответствующее постановление разместили на сайте администрации города.

Зебра появится рядом домом №310 по улице Карла Маркса. На участке также установят дорожный знак «Пешеходный переход». Напомним, что дорожники города приступили к нанесению дорожной разметки 25 апреля. Работы планируют закончить до 12 июня.

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