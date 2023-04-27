Гороскоп на день: 28 апреля Близнецам поступит интересное предложение по работе, а Водолеи решат бюрократические проблемы

Ваша судьба только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет представителей каждого знака зодиака 28 апреля.

ОВЕН

Окружающие восхищены вашей красотой, умом и талантом. Не исключено, что у вас появятся тайные поклонники. Если проявите терпение, получится решить все вопросы и уйти отдыхать с чистой душой и спокойным сердцем.

ТЕЛЕЦ

Не стоит откладывать важные задачи на потом: лучше задержаться сегодня. А работать будет над чем. Проблемы может создать ваша невнимательность. День также благоприятен для занятий ремонтом.

БЛИЗНЕЦЫ

Заманчивое предложение по работе поступит Близнецам в этот день. Только не торопитесь сразу отвечать «да»: все не так просто, как кажется. Постарайтесь разобраться в подводных камнях (а они есть). Принять важное решение поможет семья.

РАК

«Кто не рискует, тот не пьет шампанское» – под таким девизом пройдет день Раков. Сложностей будет много, придется принимать сомнительные решения, но у вас все получится. Даже в тех проектах, в которых вы не разбираетесь. Однако будьте тактичны в общении с людьми – есть вероятность конфликтов.

ЛЕВ

Жизнь может измениться в одночасье из-за одного крупного трагического события. Будет плохо. Ищите поддержки у друзей, родственников, знакомых. Не бойтесь быть слабыми – мы все иногда имеем на это право.

ДЕВА

Флиртовать, соблазнять, кокетничать – в этот день Девы настроены на любовные приключения. В вас проснется соблазнитель, и даже получится завязать с кем-то отношения (правда, всего на одну ночь, зато какую!). Работа? Да какая работа при таком настрое!

ВЕСЫ

Откройте глаза и оглянитесь на этот мир. Простые вещи – солнце, цветы – принесут вам много радости. Наслаждайтесь каждым мгновением этого дня и посвятите его целиком и полностью себе. И пусть весь мир подождет!

СКОРПИОН

В вашей жизни появятся непрошеные советчики, которые считают, что знают, как вам жить и что делать. Но не торопитесь ставить наглецов на место: вы можете услышать действительно ценный совет.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ждет множество встреч с разными людьми, которые могут принести полезные плоды. Но некоторые из них окажутся впустую потраченным временем. Также в вашей жизни появится новый знакомый, который сыграет важную роль в будущем.

КОЗЕРОГ

Есть риск, что с вами сегодня поработают мошенники. И что еще хуже – вы можете столкнуться с враньем близкого человека. Стоит быть осторожнее с деньгами и по возможности отложить решение важных финансовых операций, а также крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ

Придется решить пару бюрократических вопросов, но в итоге вы быстро добьетесь желаемого и забудете этот кошмар раз и навсегда. Заодно получите ценный опыт. В качестве награды за труды отправьтесь на прогулку с близким вам человеком. На работе все тихо и спокойно, задачи есть, но вы со всем легко разделаетесь.

РЫБЫ

В первой половине дня возможны разногласия с начальством, но в итоге вы найдете компромисс. На любовном фронте становится горячо. День благоприятен для занятий творчеством.

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