Четырех жителей Воткинска осудят за организацию подпольного казино

Уголовное дело направлено в суд Фото: Константин ИВШИН

В Воткинске за незаконную организацию азартных игр осудят четырех местных жителей в возрасте от 31 до 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, в августе 2022 года один из обвиняемых открыл подпольное казино на улице Ленина. Для работы в нем он нанял двух женщин и мужчину. Посетители размещались за компьютерами и за деньги получали доступ к запрещенным азартным играм в интернете. Игорный дом прикрыли в феврале 2023 года.

Группе предъявили обвинение по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в суд.

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