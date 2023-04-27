Разнорабочий из Ижевска оглушил и ограбил 64-летнего пенсионера

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ижевске по подозрению в грабеже задержали 53-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, 64-летний пенсионер нанял подозреваемого в качестве разнорабочего для помощи на приусадебном участке. В течение дня к потерпевшему зашел знакомый и вернул взятые в долг 40 тысяч рублей. В конце дня пожилой мужчина заплатил подозреваемому за труд 2 тысячи рублей и отвернулся от него. После этого разнорабочий ударил пенсионера по голове и вытащил из его кармана деньги. Сразу после этого он убежал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж совершенный с применением насилия). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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