Жители Ижевска мечтают о пенсии в размере 42 тысячи рублей

Ожидания ижевчан оказались одними из самых скромных по стране Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ижевчане хотели бы получать пенсию в среднем в размере 42 200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Как сообщают аналитики, в 2022 пределом мечтаний ижевчан было 40 200 рублей. При этом в последние годы этот результат постоянно увеличивался: в 2019 – 36 тысяч рублей, в 2020 – 38,5 тысяч рублей и в 2021 – 39,4 тысяч рублей.

Отметим, что жители столицы Удмуртии оказались одними из самых скромных по всей России. В среднем по стране, жители рассчитывают получать пенсию в размере 47 тысяч рублей. Самые большие ожидания у жителей Москвы (51,3 тысяч рублей), Санкт-Петербурга (48,7 тысяч руб.) и Тюмени (47,7 тысяч руб.).

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