Бывшую главу муниципального образования в Удмуртии осудят за служебный подлог

Уголовное дело направлено в суд Фото: Мария Бакланова

В Сюмсинском районе по обвинению в служебном подлоге осудят экс-главу муниципального образования «Васькинское». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В октябре 2022 года администрация образования заключила договор на установку 13 площадок для сбора мусора на два бака. По контракту, работы должны были выполнить в течение 30 дней, но рабочие с поставленным сроком не справились. По версии следствия, несмотря на это, обвиняемая подписала акты о завершении работ. В результате из местного бюджета украли 19 тысяч рублей.

Уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) направлено в суд. В ведомстве отметили, что женщина полностью возместила нанесенный ущерб.

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