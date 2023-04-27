За повторную пьяную езду водителя из Ижевска отправили в колонию строгого режима

Отягощающим обстоятельством стал рецидив преступлений Фото: Архив КП

В Ижевске за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения осудили 34-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В апреле 2022 года мужчину задержали на Нагорной улице в Можге. Пьяный лихач за рулем «Митсубиси Оутлендер» разъезжал по городу. Во время задержания он вел себя неадекватно, а также заявил, что результат медосвидетельствования неверен – содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,20 мг/л.

В судебном заседании ижевчанин признал вину, но от дачи показаний отказался. В ведомстве также отметили, что мужчина был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление – это сыграло большую роль для приговора. Суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на 1 год и 2 месяца, а также лишил водительских прав на три года.

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