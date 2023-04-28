Погода в Ижевске на день: 28 апреля кратковременные дожди

Не забудьте взять с собой зонтик
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 28 апреля, на территории столицы Удмуртии ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
Дневная температура воздуха составит +13°..+15°С, ночью же столбик термометра опустится до +5°..+8°С.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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