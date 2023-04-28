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НовостиОбщество28 апреля 2023 3:02

Погода в Ижевске на день: 28 апреля кратковременные дожди

Рассказываем о прогнозе
Алина Гужавина
Не забудьте взять с собой зонтик

Не забудьте взять с собой зонтик

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 28 апреля, на территории столицы Удмуртии ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

Дневная температура воздуха составит +13°..+15°С, ночью же столбик термометра опустится до +5°..+8°С.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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