48-летняя жительница Ижевска украла у женщины из Московской области 2,5 млн рублей под предлогом снятия порчи

Ижевчанку доставили в Московскую область Фото: Мария Бакланова

По подозрению в мошенничестве задержали 48-летнюю жительницу Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

По версии следствия, жертвой ижевчанки стала 59-летняя женщина из Московской области. Потерпевшая наткнулась в интернете на объявление об оказании магических услуг – снятия порчи и сглаза. Женщина позвонила по указанному номеру и договорилась о проведении ритуалов через мессенджер. Несколько недель мошенница созванивалась с потерпевшей и за деньги якобы проводила над ней обряды. Женщина поняла, что стала жертвой преступления, когда отправила ижевчанке более 2,5 млн рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую, на счет которой поступили деньги потерпевшей. Злоумышленницу задержали в Ижевске и доставили в Московскую область. В ходе обыска у задержанной обнаружены и изъяты телефон и банковские карты, имеющие значение для расследования уголовного дела», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас женщина заключена под стражу.

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