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НовостиЗдоровье28 апреля 2023 5:55

Более 700 жителей Удмуртии покусали клещи с начала сезона

В том числе 163 ребенка
Виола Романова
Больше всего укушенных выявили в Ижевске

Больше всего укушенных выявили в Ижевске

Фото: Архив КП

На 27 апреля в Удмуртии от укусов клещей пострадали 734 жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как сообщает ведомство, в числе пострадавших 163 человека до 17 лет. Больше всего укушенных выявили в Ижевске – 372 жителя. За столицей региона по числу пострадавших следуют Можга – 43 человека, Увинский район – 32 человека и Сарапульский район – 24 человека.

Их всех исследованных специалистами клещей энцефалит выявили в четырех случаях, боррелиоз – в 101 и эрлихиоз – в четырех. Подозрение на заболевание клещевым энцефалитом зарегистрировали у пяти укушенных и еще у трех – заболевание боррелиозом.

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