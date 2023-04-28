«Ижсталь» приобрела новый перегружатель лома

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод«Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») приобрел перегружатель лома стоимостью свыше 27 млн рублей. Новая техника обеспечит бесперебойное снабжение электросталеплавильного цеха металлическим ломом.

Габариты, масса и длина стрелы (18 метров) нового перегружателя позволяют с равной степенью удобства разгружать автомобили и вагоны, а также поднимать металлолом с площадки и загружать его в установленные на участке пресс-ножницы усилием 1250 тонн. Он может работать как с грейфером, так и с магнитной плитой. Кабина перегружателя оборудована системой автоматического кондиционирования воздуха, эргономическим креслом и встроенным кондиционером. Вертикальный и горизонтальный обзор обеспечивается панорамным остеклением с ударопрочным стеклом.

«Новый перегружатель обеспечит бесперебойное снабжение электросталеплавильного цеха металлическим ломом, что положительно скажется на выполнении производственной программы завода в целом», – прокомментировал управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.