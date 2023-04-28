Почти 800 тысяч рублей лишилась жительница Удмуртии при попытке заработать на инвестициях

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

Почти 800 тысяч рублей украли у мошенники у 48-летней жительницы Можгинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В одном из мессенджеров с потерпевшей связался неизвестный, представился брокером и предложил заработать деньги на инвестициях. Женщина согласилась и зарегистрировалась на специальной платформе. У потерпевшей не было больших сбережений и поэтому она решилась взять в двух банках кредиты на общую сумму почти 800 тысяч рублей. Женщина внесла деньги на указанный счет и сразу после этого брокер перестал выходить на связь. Вывести сумму самостоятельно у нее не получилось.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

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