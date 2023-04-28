Расписание автобусов Ижевска изменится на майские праздники

На носу майские праздники. Фото: Марченко И.

В предстоящие майские праздники в Ижевске изменится расписание автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Изменения коснутся всех видов маршрутов. Так, 29 апреля и 6 мая городские автобусы будут работать по расписанию субботы, а 30 апреля, 1, 7-9 мая – по расписанию воскресенья. Пригородные маршруты №128, 309, 317 и 374 выйдут на рейсы без изменений. А вот автобусы №305, 313 и 338 29 апреля, 1, 6 и 9 мая будут работать по расписанию выходного дня. С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая автобусы №312, 314, 318, 324, 331, 356, 358, 373 будут развозить пассажиров по расписанию выходных. Для междугородних маршрутов №558, 588 и 589 1 и 9 мая действует расписание воскресенья, а 29, 30 апреля и 6-8 мая рейсы не запланированы вообще. 29 апреля и 6 мая сезонные автобусы выйдут на работу по расписанию субботы; 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая – по расписанию воскресенья, а 2-5 мая и 10-12 мая – по расписанию буднего дня.

Познакомиться с подробным расписанием автобусов можно по ссылке. Напомним, скидка в один рубль при безналичной оплате проезда сохранится.

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