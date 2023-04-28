На 119 региональных дорогах Удмуртии обновят дорожную разметку

Фото: Министерство транспорта Удмуртии
В 2023 году в Удмуртии на 119 региональных дорогах нанесут дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
Первый пробный километр разметки нанесли на дороге Киясово – Ермолаево – Мушак еще 20 апреля. В этом году благоприятные погодные условия наступили намного раньше.
«При нанесении разметки соблюдаем все требования, работаем только по сухому покрытию», – сообщили в ведомстве.
Всего разметку нанесут на 1900 км трасс. В краску добавляют специальные микростеклошарики, которые в будущем будут отражать свет от фар по ночам.
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