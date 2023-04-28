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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 8:06

Частный дом загорелся на Планерной улице в Ижевске

Пламя повредило имущество на 33 кв.м
Софья Кель
О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

27 апреля в Ижевске на улице Планерная произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелся частный дом. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводов в комнате на первом этаже. Пламя повредило внутреннюю отделку помещения, а также имущество на 33 кв.м. О пострадавших не сообщается.

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

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