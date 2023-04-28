Новый аппарат для спасения жизни новорожденных появился в РДКБ в Ижевске

Фото: @elvira_pinchuk

Аппарат для терапии оксидом азота поступил в республиканскую детскую клиническую больницу Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Оборудование помогает новорожденным малышам дышать после экстренных операций. Аппарат разместился в хирургическом отделении РДКБ. Отметим, что это уже вторая подобная установка в регионе – еще одна такая есть на базе перинатального центра. Напомним, что с его помощью хирургам Ижевска удалось спасти жизнь новорожденного малыша с редкой патологией – кишечник ребенка попал в грудную клетку и сдавил его сердце и легкие.

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