Обороняясь, 65-летняя женщина из Ижевска зарубила мужа топором

Мужчина пытался задушить супругу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в убийстве при превышении мер самообороны осудят 65-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, трагедия произошла ночью 1 января 2023 года. Супруги серьезно поссорились, и мужчина набросился на обвиняемую. Он попытался задушить женщину и пообещал убить ее. Ижевчанка освободилась, убежала на лоджию, взяла топор и вернулась в комнату к мужу. Она несколько раз ударила потерпевшего топором, а затем взяла в руки нож и вновь ранила супруга. После этого она оттащила тело погибшего на балкон. Напомним, мужчину нашла его дочь только 6 дней спустя.

Уголовное дело по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) направлено в суд.

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