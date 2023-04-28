Увеличить блок с данными о сроке годности на продуктах предложили в Госдуме

В союзе прав потребителей эту идею уже поддержали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Госдуме России предложили увеличить размер блока с информацией о датах изготовления и окончания срока годности на продуктах. Об этом сообщает RT.

Автором идеи стал депутат Василий Власов. По мнению парламентария, сейчас многие производители наносят срок годности на упаковки товаров слишком маленьким шрифтом, а порой даже вносят в текст описания продукта.

«В итоге поиск данной важной информации для покупателей занимает значительное время, а для некоторых, в том числе для многих пенсионеров, является нечитабельным», – заявил чиновник.

Поэтому парламентарий предложил ввести обязательное требование – использовать минимум 20% площади потребительской упаковки для блока с датами изготовления и окончания срока годности продуктов. Письмо с обращением он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Отметим, что в союзе прав потребителей эту идею уже поддержали.

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