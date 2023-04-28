Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 11:58

62-летнего жителя Воткинска осудят за содержание наркопритона

Мужчина открыл его в своей квартире
Софья Кель
Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Архив КП

В Воткинске по обвинению в содержании наркопритона осудят 62-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, с февраля по март 2023 года мужчина приглашал в свою квартиру знакомых для совместного употребления наркотиков. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

39-летнюю женщину изнасиловали на СНТ в Ижевске

Владимир Путин наградил лыжницу Галину Кулакову орденом Почета

В Ижевске изменился формат борьбы с борщевиком