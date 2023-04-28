62-летнего жителя Воткинска осудят за содержание наркопритона

Уголовное дело направили в суд
Фото: Архив КП
В Воткинске по обвинению в содержании наркопритона осудят 62-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По версии следствия, с февраля по март 2023 года мужчина приглашал в свою квартиру знакомых для совместного употребления наркотиков. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
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