62-летнего жителя Воткинска осудят за содержание наркопритона

Уголовное дело направили в суд Фото: Архив КП

В Воткинске по обвинению в содержании наркопритона осудят 62-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, с февраля по март 2023 года мужчина приглашал в свою квартиру знакомых для совместного употребления наркотиков. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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