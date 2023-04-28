Гороскоп на день: 29 апреля Раков ждут новые знакомства, а Рыбам придется взять контроль над своими эмоциями

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет каждый знак зодиака в грядущем дне.

ОВЕН

Вам стоит быть более осмотрительным в общении с людьми. Возможно, придется пересмотреть свои жизненные приоритеты, а также сделать выводы из ошибок.

ТЕЛЕЦ

Вы будете очень целеустремленными и энергичными, чем сможете привлечь к себе внимание не только противоположного пола.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждет день, который подарит множество приятных моментов. Вы не только отдохнете от дел, но и получите ценные подарки.

РАК

Возможны новые знакомства, которые будут иметь продолжение. Также вы получите поддержку от тех людей, о которых вероятно забыли.

ЛЕВ

На этот период придется сразу несколько важных и значимых событий, которые могут изменить ваше будущее. Постарайтесь быть максимально внимательными и собранными, чтобы не упустить ничего важного.

ДЕВА

В течение дня возможна некоторая суета и неразбериха, которые могут выбить вас из колеи. Будьте готовы к тому, что в этот период вы можете оказаться в неловкой ситуации и испытать чувство вины за свое поведение.

ВЕСЫ

Вас ждет много встреч и поездок, которые принесут вам новые впечатления и опыт. Вы будете полны оптимизма и сил, с вами будет интересно общаться.

СКОРПИОН

Пора задуматься над тем, чтобы почистить свою карму. Сделайте доброе дело своему близкому человеку. И ему будет приятно, и вы сможете почувствовать небольшое, но облегчение.

СТРЕЛЕЦ

Как давно вы отдыхали? Кажется, пора взять ответственность за свой отдых и сходить куда-нибудь в приятной компании. Отличным решением станет кинотеатр.

КОЗЕРОГ

Со всеми ненужными вещами рано или поздно придется попрощаться. Устройте генеральную уборку и выбросьте весь хлам, который пылится на ваших полках.

ВОДОЛЕЙ

Хоть завтра и выходной, но все же стоит задуматься о своем здоровье. Лучше откажитесь от алкоголя, чтобы на утро не болела голова.

РЫБЫ

Неделя выдалась очень тяжелой, но все же стоит немного сдержать свои эмоции, в том числе гнев. Сделайте медитацию, выдохните и с улыбкой посмотрите на новый день.

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