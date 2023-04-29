Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 4:28

Погода в Ижевске на день: 29 апреля ожидается до +20 градусов и переменная облачность

Дождей не предвидится, сохраняется высокая пожароопасность
Екатерина АРДАШЕВА
Прогноз для ижевчан на субботу

Прогноз для ижевчан на субботу

Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на субботу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 29 апреля в столице республики ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Сохраняется высокая опасность возникновения пожаров.

Температура воздуха днем составит +18.. +20°С. Скорость юго-восточного ветра достигнет 6-11 м/с.

Вечером столбик термометра, по данным Росгидрометцентра, опустится до +8°С. Ветер изменит свое направление на восточное и снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ремонт на улице Ильфата Закирова начался в Ижевске

Женщина-водитель погибла в результате столкновения легковушки с грузовиком на федеральной трассе в Удмуртии

Владимир Путин наградил лыжницу Галину Кулакову орденом Почета