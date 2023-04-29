Погода в Ижевске на день: 29 апреля ожидается до +20 градусов и переменная облачность

Прогноз для ижевчан на субботу Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на субботу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 29 апреля в столице республики ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Сохраняется высокая опасность возникновения пожаров.

Температура воздуха днем составит +18.. +20°С. Скорость юго-восточного ветра достигнет 6-11 м/с.

Вечером столбик термометра, по данным Росгидрометцентра, опустится до +8°С. Ветер изменит свое направление на восточное и снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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